Врачи предупреждают об опасности уральского загара

Уральцы, в связи с наступлением по-настоящему жаркой погоды, стремятся улучить возможность выехать позагорать. Однако стоит учесть, что косметологи уральским солнцем злоупотреблять не советуют: это все чревато серьезными ожогами и солнечными ударами. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно соблюдать ряд простых правил.

К примеру, терапевты советуют начинать загорать постепенно. Не следует проводить на открытом солнце свыше 50 минут в день. Продолжительность же первых солнечных ванн не должна превышать 5-10 минут. И только при постепенном увеличении времени сеансов, нужно доводить времяпровождение на солнце до 30-40 минут – более продолжительный загар вреден для здоровья. При этом не стоит забывать о времени для загара. Самый оптимальный вариант – с 8 до 10.30 утра и после 16.00 часов, когда солнечная активность не так высока.

По словам косметологов, загорать под уральским солнцем нужно вблизи водоемов и при температуре не больше 35 градусов. Чтобы избежать проблем с кожей, стоит пользоваться солнцезащитными кремами и лосьонами, а во избежание солнечного удара – носить головные уборы.

В случае если загорающий все же получил солнечный удар, который сопровождается головной болью, шумом в ушах, тошнотой, усиленным сердцебиением, ему немедленно нужно оказать первую помощь. Для этого человека необходимо перенести в тень, положить на голову полотенце, смоченное холодной водой и дать выпить прохладной воды. Если состояние пострадавшего от этого не улучшится, стоит вызвать «скорую помощь».

При первых признаках солнечных ожогов специалисты рекомендуют принять аспирин или другое обезболивающее средство. Также, если под рукой нет медицинских препаратов, на ожог можно наложить прохладные компрессы или обтереть участок кожи спецсредствами от солнечных ожогов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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