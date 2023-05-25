На Урале фиксируются первые солнечные удары – в регионе установилась жара

Педиатры в больницах Екатеринбурга и Свердловской области фиксируют первые случаи обращения с жалобами на солнечные удары. Как напоминают медики, в связи с аномально жаркой погодой родителям стоит помнить о том, чтоб дети не находились в температурные пики на прямом солнце, носили головные уборы и соблюдали питьевой режим.

Если ребенок все-таки перегрелся, необходимо принять лекарства по симптоматике и, по возможности, обратиться к врачу. В экстренных случаях необходимо вызывать неотложную медицинскую помощь.

Отметим, что жара на Урале продлится еще неделю. Температура воздуха в отдельные дни будет превышать показатель в 30 градусов выше нуля.

Екатеринбург, Елена Васильева

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