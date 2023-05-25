Екатеринбург вошел в топ-10 популярных летних направлений для отдыха

Предстоящим летом абсолютное большинство россиян – 91,5% – будут отдыхать внутри России. Такие выводы сделали эксперты, проанализировав список направлений, по которым продавались билеты на самолеты и поезда. Екатеринбург вошел в топ-10 популярных городов, правда, в столицу Среднего Урала было куплено всего 2% авиабилетов от общего числа.

Результаты совместного исследования предпочтений россиян опубликовали сервисы «СберСтрахование» и «Туту.ру». 91,5% билетов на самолет на лето проданы по России, еще 5% – в страны ближнего зарубежья, 2,7% – в страны дальнего зарубежья и 0,8% билетов – в Европу. Средний чек за перелет внутри страны в 2023 году вырос на 14% и составил 20 550 рублей туда и обратно. В страны СНГ стоит слетать в среднем 31 тысячу рублей (+31%), в дальние страны – 60 тысяч рублей (+10%), в Европу – 88 тысяч рублей (+63%), – сообщает пресс-служба «Туту.ру».

Самым популярным российским городом на лето стал предсказуемо Сочи: сюда куплено 28% авиабилетов. На втором месте Москва (11%), на третьем – Санкт-Петербург (8%). Пятерку лидеров замыкают Калининград и Минеральные Воды. Екатеринбург с показателем 2% находится на седьмом месте, обогнав Новосибирск, Иркутск и Красноярск. Больше всего билетов до Кольцово купили жители Сочи, Петербурга, Москвы, Белоярского. Средний чек в обе стороны – 14,6 тысячи рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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