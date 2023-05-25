Туристка из Екатеринбурга сорвалась с обрыва во время экскурсии в Дагестане

В Дагестане екатеринбурженка сорвалась с обрыва прямо во время экскурсии. Женщина упала с одной из смотровых площадок и получила множественные переломы, в том числе – перелом основания черепа.

«В селе Гамсутль Гунибского района с небольшого обрыва упала девушка 1983 года рождения. Пострадавшая из Екатеринбурга. По предварительной информации, у пострадавшей имеются множественные переломы, перелом основания черепа, не в сознании», – цитируют РИА «Новости» руководителя пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамилу Газимагомедову.

Известно, что женщина была на экскурсии в составе тургруппы из 18 человек. Чтобы спасти пострадавшую, на место ЧП направили сотрудников МЧС и скорой помощи. Женщину эвакуировали до ближайшего медучреждения. Позднее ее планируют доставить на вертолете в республиканскую больницу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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