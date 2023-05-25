От 50 до 100 рублей в час: губернатор назвал размер выплат волонтерам на пожарах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о поощрении волонтеров за помощь на пожарах.
Как сообщили в ДИПе, добровольцы, участвующие в непосредственной ликвидации пожаров и патрулировании, получат вознаграждение за работу, начиная с 5 мая – даты введения режима ЧС в лесах.
Выплата составит:
– 50 рублей в час – при участии добровольца в организованных мероприятиях до 4 часов;
– 100 рублей в час – при участии более 4 часов.
Но не более 2 тысяч рублей в сутки.
За предоставление в правоохранительные органы достоверной информации о виновнике пожара гражданин может рассчитывать на выплату в 50 тысяч рублей – если случаи подтвердятся.
Если же гражданин не только сообщил, но и помог задержать виновника возгорания – вознаграждение составит 100 тысяч рублей.
Для получения выплаты необходимо будет общаться в минприроды региона.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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