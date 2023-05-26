Площадь пожаров в Свердловской области за сутки выросла на 3000 гектаров

Площадь пожаров в Свердловской области на сегодняшнее утро составляет около 9300 га, это на треть больше, чем вчера. Такое резкое увеличение площади связано с контролируемым отжигом в районе Махнево.

По данным департамента информполитики губернатора Свердловской области, за сутки в регионе потушено 10 пожаров на площади 753 га. Продолжают действовать 19 пожаров, из которых 11 не локализованы (их площадь 8713 га).

Самые крупные пожары сейчас фиксируют в Махневском муниципальном образовании, где горит 7200 га леса. Угрозы населенным пунктам нет. Также крупные очаги есть в Гаринском городском округе (три пожара на площади свыше 1200 га). В Артемовском городском округе удалось потушить пожар на площади 500 га, сейчас в районе действует торфяной пожар на площади 3,5 га. В Асбестовском округе продолжает действовать крупный пожар на площади 350 га, но он уже локализован.

Напомним, в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Выход населения в лес запрещен. Нельзя разводить открытый огонь не только в местах отдыха, но и на собственных приусадебных участках. Запрещено жечь мусор и устраивать пал травы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»