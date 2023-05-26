Начинается сезон отравлений грибами

Врачи напоминают – ежегодно в конце мая начинается характерный сезонный подъем пищевых отравлений, связанных с употреблением в пищу первых грибов – сморчков и строчков. В основном отравления происходят строчками, которые очень похожи на съедобные сморчки, но содержат ядовитую кислоту, которая выщелачивается водой в процессе отваривания грибов.

По словам санврачей, по статистике до 45% вспышек грибных отравлений приходится именно на отравления строчками. Летальность при отравлении достигает 30-38%. Пищевое отравление проявляется не ранее, чем через 8-10 часов и начинается с недомогания, тошноты, боли в подложечной области. В дальнейшем появляется неукротимая рвота, общая слабость, желтуха.

Чтобы избежать пищевого отравления, санитарные врачи советуют не покупать грибы у частных лиц, а собирать их самостоятельно и только те, в съедобности которых уверены. При приготовлении условно-годных грибов, к которым относятся сморчки, необходимо обязательно неоднократно отваривать их, сливая отвар, и подвергать обжарке.

Между тем настоящий сбор грибов на Среднем Урале начнется примерно в конце июня, если, конечно, этому будет способствовать погода. Сначала появятся обабки и маслята. Их, в основном, собирают грибники для частного использования. Белые грибы, которые обычно собираются и для продажи в другие российские регионы и за границу, можно будет найти только в конце июля. Впрочем, рассчитывать на хороший урожай грибов пока не приходится – за май в области выпал примерно процент от обычных осадков, в лесах очень сухо. Не был удачным в плане урожая грибов и прошлый год – то тем же самым причинам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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