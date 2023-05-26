Энергетики рассказали, как решается проблема импортозамещения в отрасли и что препятствует их работе

Энергетики ПАО «Т Плюс» подвели итоги отопительного сезона, который закончился непривычно рано в этом году. В Свердловской области зима прошла без внештатных ситуаций. В компании продолжают работать над цифровизацией теплосетей, а также ищут способы эффективного импортозамещения оборудования.

«Доля отечественного оборудования на наших энергообъектах составляет порядка 80%, хотя довольно много и импортного. Мы ощущаем беспокойство по поводу того, как будем в долгосрочной перспективе использовать системы и программное обеспечение импортного производства. Сейчас принимаются необходимые меры, и я думаю, мы решим все эти проблемы благодаря промышленному ренессансу в России. Никаких рисков энергоснабжения в связи с этим мы не видим, и не допустим их», – сообщил на пресс-конференции генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.

Директор свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин в свою очередь отметил, что для энергетики проблема импортозамещения не так критична, поскольку российская энергосистема базируется на советском наследии. Кроме того, в России уже разрабатываются современные газовые турбины. «Мы ждем, когда будет закончена работа над производством российской газовой машины мощностью 185 МВт», – добавил Бусоргин.

Что касается подготовки к следующему отопительному сезону, то Свердловский филиал планирует увеличить инвестиционные расходы. Общие траты составят 2,7 миллиарда рублей, из них чуть больше миллиарда будет направлено на ремонт теплосетей и котельных в Первоуральске и Нижней Туре.

Также «Т Плюс» направит 114 миллионов рублей на сервисное обслуживание Академической ТЭЦ – самой современной в регионе, и традиционно будет вкладывать большие средства в систему теплоснабжения Екатеринбурга. По словам исполнительного директора АО «ЕТК» Андрея Шмелькова, в 2023 году будет переложен 71 км труб – это без учета строительства сетей для подключения новых зданий. Общие затраты ЕТК выросли на 500 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Это связано как с удорожанием материалов, так и со строительством насосной станции № 3 на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.

Серьезным препятствием в работе энергетиков становятся долги за использованные ресурсы. Общая задолженность клиентов Свердловской области перед компанией «Т Плюс» на сегодняшний день составляет более 19,7 миллиарда рублей. Из них 8,648 миллиарда – за тепловую энергию и 11,090 миллиарда – за электроэнергию. В Екатеринбурге объем просроченной задолженности за теплоресурсы превысил 5,6 миллиарда рублей, в Первоуральске – 591 миллион, в Нижней Туре – 956 миллионов, в Лесном – 198 миллионов рублей.

Для разрешения ситуации энергокомпания вынуждена применять в отношении должников все меры, предусмотренные действующим законодательством, вплоть до арестов счетов и ограничения поставки энергоресурсов. В Арбитражный суд Свердловской области подано более 39 тысяч исков о взыскании дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию и тепловую энергию. С должников взыскано более 1,25 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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