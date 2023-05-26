В рамках акции «Сад Памяти» завтра высадят 14 тысяч молодых сосен

Завтра, 27 мая, Свердловская область присоединится к общероссийской акции «Сад Памяти».

Как рассказал на пресс-конференции директор Березовского лесничества Александр Петров, на площади 3,5 га будет высажено 14 тысяч молодых сосен. Лесники приглашают всех желающих принять участие в акции. Волонтеров снабдят всем необходимым инвентарем, проинструктируют и накормят в полевой кухне. Другие подробности можно уточнить в самом лесничестве или на сайте садпамяти2023.рф.

Акция «Сад Памяти» проходит каждый год. Ее цель – ежегодно высаживать 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны. В этом году на Урале деревья уже высажены в Серовском, Красноуфимском и Невьянском лесничествах, Уктусском лесном парке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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