За десять лет заболеваемость меланомой в Свердловской области выросла на 32%

В Свердловской области, как и по всей России, наблюдается рост случаев рака кожи, в том числе меланомы – агрессивной формы злокачественной опухоли. Врачи отмечают, что на самом деле это неплохо. Люди стали чаще проходить медицинские осмотры, поэтому заболевание выявляется на ранней стадии и поддается лечению. Но причиной могут быть и экологические проблемы. В группе риска по развитию меланомы находятся не только любители загара, но и работники вредных производств.

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС заведующий дневным стационаром опухолей кожи Свердловского областного онкологического диспансера Лев Изюров, в 2022 году на Среднем Урале зарегистрировано 2500 пациентов с немеланомным раком кожи и 524 случая меланомы.

«У женщин рак кожи стоит на втором месте после рака молочной железы. У мужчин – на третьем месте после рака легкого и простаты. В общей структуре заболеваемости немеланомный рак кожи составляет 12%. Ежегодно число выявленных случаев растет, и это представляет медицинскую и социальную проблемы, так как истинные причины заболеваемости неизвестны. Меланома составляет 2% от всех видов рака и занимает 14-15-е места по частоте случаев. В России и по Свердловской области отмечается среднегодовой прирост по выявлению меланомы кожи, а десятилетний прирост составил 32%. В группе риска находятся не только люди со светлой кожей или множеством родинок. Из нашей практики следует, что основная категория пациентов – люди, которые в течение всей жизни подвергались вредным производственным факторам. Это шахтеры, металлурги, работники химических производств, медицинские сотрудники, работающие с ионизирующим излучением», – отметил Лев Изюров.

Ведущий научный сотрудник Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии, доктор медицинских наук Юлия Грекова добавила, что риск рака кожи связан также с солнечными ожогами, полученными в молодом возрасте. Поэтому так важно использовать солнцезащитные средства летом и на отдыхе в южных странах. Кроме того, регулярные осмотры у дерматолога должны проходить люди, которые в прошлом получали термические ожоги. И, конечно, нужно наблюдаться у врачей тем, у кого в семейном анамнезе есть случаи рака кожи.

«Для профилактики достаточно регулярного осмотра кожного покрова, чтобы вовремя заметить изменения. Вас должно насторожить появление новых родинок. Если имеющиеся невусы увеличиваются или уменьшаются в размере, меняют цвет, и тем более, если чешутся и кровоточат – нужно немедленно обратиться к дерматологу. Не все пациенты внимательны к себе. Бывает так, что человек приходит с одной проблемой, а при осмотре выявляются более серьезные патологии. Поэтому еще важно информировать других врачей – терапевтов, гинекологов, урологов – о необходимости проводить полный осмотр кожного покрова пациента», – сообщила Юлия Грекова.

Лев Изюров отметил, что выявленный на ранней стадии немеланомный рак полностью излечивается. Для пациентов скорее стоит косметическая проблема, так как новообразования часто появляются в области головы, шеи и лица. Меланома – более опасное заболевание.

«В течение пяти лет в Свердловской области заболеваемость меланомой выросла в 1,3 раза. Но сейчас стало больше людей, у которых диагностирована ранняя стадия – 58% от общего количества пациентов с меланомой. Это значительно повышает показатели выживаемости. Мы работаем над тем, чтобы диагностика меланомы шла поисковым методом, то есть выявление заболевания на профилактическом осмотре. Когда пациент приходит с жалобой, это уже поздняя стадия диагностики. Скажу парадоксальную вещь – чем выше заболеваемость раком кожи, тем ниже смертность. Потому что на нулевой и первой стадии меланома излечивается», – прокомментировал врач.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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