Пассажиры бросили в аэропорту Екатеринбурга свою 13-летнюю кошку (ФОТО)

В аэропорту Кольцово двое пассажиров сегодня оставили свою кошку. Пара из Нижнего Тагила должна была лететь в Москву, но с животным на борт их не пустили из-за отсутствия перевозки. В итоге уральцы приняли решение оставить 13-летнюю кошку в аэропорту. Сейчас ее приютила сотрудница одной из компаний Кольцово.

В пресс-службе аэропорта «Новому Дню» рассказали, что инцидент произошел сегодня. Двум пассажирам рейса в Москву представители авиакомпании отказали в перевозке кошки-сфинкса, потому что у пары не было специальной переноски для животного. А в правилах авиакомпании допустимо присутствие на борту только в таких сумках. Тогда пассажиры приняли решение оставить кошку в здании Кольцово. Домашнее животное приютила одна из сотрудниц организации, работающая на территории аэропорта.

Известно, что пассажиры были из Нижнего Тагила. А сфинксу на данный момент уже 13 лет. С кошкой хозяева прощались со слезами на глазах.

«Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными, – пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности», – посоветовали в пресс-службе Кольцово.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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