В Екатеринбурге 30-градусная жара – люди спасаются от пекла у воды (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня уральская погода радует своим теплом. В тени столбики термометров держатся на уровне +27 градусов. На солнце же куда жарче.

+30 в Екатеринбурге

Горожане уже открыли купальный сезон. На Верх-Исетском пруду собралось много народу, чтобы позагорать и окунуться.

Подробности – в нашем фоторепортаже и в видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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