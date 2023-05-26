В Екатеринбурге 30-градусная жара – люди спасаются от пекла у воды (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня уральская погода радует своим теплом. В тени столбики термометров держатся на уровне +27 градусов. На солнце же куда жарче.
+30 в Екатеринбурге
Горожане уже открыли купальный сезон. На Верх-Исетском пруду собралось много народу, чтобы позагорать и окунуться.
Подробности – в нашем фоторепортаже и в видео.
Екатеринбург, Владислав Тринько
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