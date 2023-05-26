В Екатеринбурге пьяный мужчина избил до реанимации подростка за то, что тот смеялся над его фамилией и коверкал ее

В Екатеринбурге мужчина избил подростка за то, что тот надсмехался над его фамилией и коверкал ее. Как сообщает телеграмм-канал Baza, 12-летний мальчик гулял с друзьями, когда заметил знакомого мужчину по фамилии Кокушкин. Подростки принялись дразнить прохожего, искажая его фамилию.

Мужчина в ответ на дразнилки несколько раз ударил школьника в живот и голову. Несовершеннолетнего поместили в реанимационное отделение. У него диагностировали разрыв селезенки. Избившего подростка мужчину ищут правоохранительные органы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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