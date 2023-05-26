В Екатеринбурге в связи с жарой досрочно начался сезон окрошки

В ресторанах Екатеринбурга связи с майской жарой раньше срока начался сезон окрошки. Окрошка, напомним, является традиционным холодным супом самого теплого времени года. Обычно данное блюдо появляется в меню общепита с началом календарного лета, однако в связи с аномально теплым маем повара решили начать угощать гостей своими вариациями окрошки, не дожидаясь июня.

Окрошка – это холодный суп, приготовленный из смеси овощей. В его состав входят свежие огурцы, отварной картофель, вареные яйца и колбаса.

Происхождение слова связано со словом «крошить». При подаче овощная смесь заливается квасом или минеральной водой, кефиром и т.д. В этом году цены на порцию окрошки стартуют от 150 рублей в зависимости от заведения общепита.

Кроме того, в магазинах и кафе также продают компоненты для окрошки для тех, кто не хочет или не умеет готовить смесь самостоятельно.

Екатеринбург, Елена Васильева

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