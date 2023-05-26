Глава Екатеринбурга ужесточил противопожарный режим

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов еще больше ужесточил противопожарный режим в городе.

С сегодняшнего дня жителям Екатеринбурга полностью запрещено посещать лес и торфяники и въезжать в них на машинах. Исключения сделаны только для тех, кто работает в лесах.

Также мэр полностью запретил в садах и во дворах сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, проведение пожароопасных работ, в том числе огневых, электросварочных, газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция, а также работ с применением паяльных ламп и легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Владельцам частных домов и садоводам рекомендуют обзавестись бочками с водой (не менее 0,2 куб. м), ведрами без видимых повреждений (объемом не менее 10 л) или огнетушителем типа ОП (объем не менее 5 л).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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