В ресторане японской кухни отравились 24 человека

В ресторане японской кухни «Хотей» в Тавде произошла вспышка острой кишечной инфекции.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области, уже зарегистрировано 24 пострадавших – 23 клиента и один сотрудник. Лабораторно установлен возбудитель инфекции – сальмонелла (выделена у 7 человек, остальные пробы в работе).

В ресторане найдены многочисленные нарушения при хранении продуктов и приготовлении блюд. Сотрудники приступали к работе без данных медицинского осмотра.

Ресторан временно закрыт на санитарно-противоэпидемические мероприятия. Всех работников обследуют, в заведении проведут дезинфекцию.

Тавда, Елена Владимирова

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