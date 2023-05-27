На Урале действуют 20 лесных пожаров на площади 14,3 тысячи га

За минувшие сутки в Свердловской области были ликвидированы лесные пожары площадью более 5000 га. По данным на 9:00 утра 27 мая действует 20 пожаров на общей площади 14,3 тысячи гектаров, из них 10 возгораний на общей площади 12,8 тысячи гектаров локализовано.

Как сообщили в ДИПе, накануне были потушены пожары в Гаринском округе (5 тысяч га), Шалинском (118 га), Верхотурском (78 га), Тугулымском районах (21 га), в ЗАТО Свободный (18 га).

Локализованы пожары:

в Махневском МО (12,3 тысячи га);

в Асбестовском ГО (350 га);

в МО Ирбитское (64 га);

в Сысертском ГО (11 га);

в ГО Сухой Лог (10 га);

в Берёзовском ГО (9 га);

в Артемовском ГО (3,5 га).

Борьбу с огнем ведут более 900 человек, привлечено свыше 120 единиц техники, работает спецавиация.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков еще раз призвал жителей региона соблюдать правила противопожарной безопасности.

«Если кто ещё не навел порядок около своего дома – выходные впереди. Нужно взять всё необходимое, убрать всё, что не должно находиться рядом. Ну и, конечно же, быть неравнодушными: сегодня, когда вы видите посещение лесов, особенно когда разводятся костры, жарятся шашлыки – сообщайте незамедлительно. Можно по телефону 112, информация будет доведена», – подчеркнул Алексей Шмыков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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