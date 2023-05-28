Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась в пять раз

В Свердловской области продолжают действовать 19 природных пожаров на общей площади 3000 га. За сутки огнеборцам удалось потушить почти 16 000 га леса.

«На сегодняшний день 8 возгораний на площади 841 гектар локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

В том числе, за вчерашний день удалось потушить самые крупные пожары в Махневском муниципальном образовании (около 16 тысяч га), в Ирбитском, Серовском, Сысертском районах. Сегодня борьбу с огнем ведут более 900 человек, привлечено свыше 120 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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