Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась в пять раз

В Свердловской области продолжают действовать 19 природных пожаров на общей площади 3000 га. За сутки огнеборцам удалось потушить почти 16 000 га леса.
«На сегодняшний день 8 возгораний на площади 841 гектар локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.
В том числе, за вчерашний день удалось потушить самые крупные пожары в Махневском муниципальном образовании (около 16 тысяч га), в Ирбитском, Серовском, Сысертском районах. Сегодня борьбу с огнем ведут более 900 человек, привлечено свыше 120 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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