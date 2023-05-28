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Воскресенье, 28 мая 2023, 09:17 мск

Новости Екатеринбург

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В Белоярском районе поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня на железнодорожных путях в поселке Гагарский обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, его сбил поезд.

«Свердловский транспортный прокурор выехал на место происшествия Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре.

Личность погибшего устанавливается.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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