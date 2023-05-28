В Белоярском районе поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня на железнодорожных путях в поселке Гагарский обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, его сбил поезд.
«Свердловский транспортный прокурор выехал на место происшествия Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре.
Личность погибшего устанавливается.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube