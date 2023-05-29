Свердловской области пообещали еще неделю жары

В Свердловской области очень теплая погода сохранится еще минимум на неделю. И будет сухо: циклон, несущий дожди, прольется в соседних регионах.



Уральское УГМС выдало предупреждение на 29 мая об аномально жаркой погоде со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» отметил, что жарче всего будет на востоке и юго-востоке области, на 6-10 градусов выше нормы, и продлится это всю неделю. Но самое пекло будет сегодня, в понедельник, местами возможно до +35 по Цельсию.



На неделе вероятны дожди, но небольшие. «В прогнозах наконец-то появились осадки, но в течение недели они распределятся по территории области неравномерно. Основные дожди ожидаются по западной границе региона, а также в северных районах. На востоке и юго-востоке Свердловской области количество осадков минимально», – написал Пулин. Причем на Урал идет циклон с Коми, он сместится к Пермскому краю, там ожидаются ливни с грозами. Затем зона осадков подойдет к западным районам Свердловской области, после чего дожди прекратятся. Продолжатся они во вторник днем уже на территории Тюменской области.

Екатеринбург, Марина Иванова

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