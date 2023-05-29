На Урале сокращается площадь лесных пожаров

В Свердловской области продолжает сокращаться площадь лесных пожаров – сейчас действует 13 очагов площадью 2,8 тысячи гектаров, накануне сообщалось о 3 тысячах гектаров горящего леса. Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за 28 мая ликвидировали 10 природных пожаров на общей площади 534 гектара, в том числе:



– в Асбестовском городском округе на площади 350 гектаров;

– в городском округе ЗАТО Свободный на площади 91 гектар;

– в Талицком городском округе на площади 1,8 гектара;

– в Тугулымском городском округе на площади 1 гектар;

– в Гаринском городском округе на площади 1 гектар.



Локализованы пожары в Махневском муниципальном образовании, в Сухом Логу, в Березовском и Верхотурском городских округах. Пожары тушат более 700 человек и 80 единиц спецтехники, задействована спецавиация.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»