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Понедельник, 29 мая 2023, 08:33 мск

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На Урале сокращается площадь лесных пожаров

В Свердловской области продолжает сокращаться площадь лесных пожаров – сейчас действует 13 очагов площадью 2,8 тысячи гектаров, накануне сообщалось о 3 тысячах гектаров горящего леса. Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за 28 мая ликвидировали 10 природных пожаров на общей площади 534 гектара, в том числе:

– в Асбестовском городском округе на площади 350 гектаров;
– в городском округе ЗАТО Свободный на площади 91 гектар;
– в Талицком городском округе на площади 1,8 гектара;
– в Тугулымском городском округе на площади 1 гектар;
– в Гаринском городском округе на площади 1 гектар.

Локализованы пожары в Махневском муниципальном образовании, в Сухом Логу, в Березовском и Верхотурском городских округах. Пожары тушат более 700 человек и 80 единиц спецтехники, задействована спецавиация.

Екатеринбург, Марина Иванова

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