Врачам Центра медицины катастроф отшили форму нового поколения (ФОТО)

Сотрудникам Центра медицины катастроф Свердловской области, который в этом году празднует 30-летие, сшили новую форму. Комплекты передал Фонд святой Екатерины, который и оплатил пошив спецодежды. На все комплекты для разных сезонов потратили 10 млн рублей.

Впервые производители опирались на конкретные запросы медиков, которым приходится работать в ограниченном пространстве, много времени проводить в воздухе во время перелетов и на выездах в реанимобилях. Поэтому форму изготовили максимально удобной, при этом устойчивой к механическому воздействию и к перепаду температур.

«Новая форма сделана и с умом, и с фантазией, и с высоким качеством. Большая благодарность фонду за эту помощь – иначе все бы осталось в мечтах. Уверен, что сотрудники заслужили такое отношение своей активной работой», – делится главный врач Центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов.

Новая форма полностью сшита из российских тканей, при этом фирменный темно-синий цвет, светоотражающие полосы и шевроны были сохранены. «Учредители фонда постоянно поддерживают врачей нашего региона. Мы пережили пандемию, но врачебные подвиги на этом не закончились, и наша задача – быть рядом с теми, кто эти подвиги совершает», – комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Сейчас в центре работают 300 человек. Ежеминутно на помощь людям готовы отправиться четыре вертолета и десять реанимобилей. Кроме повседневной работы, в этом году врачам предстоит работа на Международном фестивале университетского спорта и большой Общероссийской конференции по медицине катастроф.

Екатеринбург, Алексей Галанов

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