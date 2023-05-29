Екатеринбургу не хватает 180 тысяч голосов, чтобы получить деньги на парки и скверы

За три дня до окончания голосования за проекты благоустройства парков и скверов, которые получат федеральное финансирование, Екатеринбург проигрывает по активности всем муниципалитетам региона. Город не набрал и половины от нужного количества голосов. Для каждого муниципалитета установлена нижняя планка – так власти видят, что местные жители действительно заинтересованы в развитии своей территории, и если горожане преодолевают минимальный порог, выбранный ими парк, сквер, набережная или другая общественная площадка получают финансирование. Екатеринбург пока не в числе тех, кто преодолел минимальный барьер. Всего город должен был набрать около 315 тысяч голосов, но пока набрал только 134 тысячи. Не хватает еще 180 тысяч, которые нужно собрать за оставшиеся три дня. И едва ли это реальный сценарий.

Примечательно, что в небольших городах люди голосуют куда активнее. Например, в маленьком Волчанске, где всего 8,5 тысячи жителей, проголосовали больше 7,5 тысячи. Похожая ситуация в Верхней Туре, где из 8,7 тысячи жителей проголосовали 6 тысяч.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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