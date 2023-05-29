В выходные уральцев ловили за пьянство и хулиганство

Спасатели, дружинники и пожарные в прошедшие выходные усиленно патрулировали леса и берега водоемов.

Как сообщили в ДИПе, особое внимание уделили излюбленным местам отдыха уральцев, например, в лесах и на берегах водоёмов под Сысертью. «За два выходных дня в Сысерти составлено 9 административных протоколов по нарушениям правил особого противопожарного режима и 11 протоколов по нарушениям правил парковки в водоохранной зоне», – рассказали в ДИПе.

В УМВД Екатеринбурга добавили, что только 27 мая правоохранителями составлено более 60 административных протоколов за различные нарушения. «Основную массу составило распитие алкоголя в общественном месте (37 протоколов). 21 гражданин привлечен за мелкое хулиганство. Двое законных представителей – по ст. 5.35 за неисполнение родительских обязанностей. Кроме того, проверяющими выявлено порядка 10 нарушений пожарной безопасности, связанных с разведением открытого огня», – рассказали в полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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