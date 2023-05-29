Дорогу от Широкой Речки до Академического обещают достроить к ноябрю

Участок улицы Хрустальногорской, который соединит Широкую Речку с Академическим, обещают сдать в ноябре 2023 года. Здесь будет четырехполосное движение, что существенно облегчит автомобильную ситуацию на дорогах. Строительство ведется на участке Хрустальногорской от улицы Суходольской до проспекта Академика Сахарова.

Как рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на канале «Россия 1», общая длина участка – 600 метров. Сейчас идет подготовка грунта, устройство дренажа и ливневой канализации. По муниципальному контракту, к ноябрю 2023 года здесь появится 4-х полосная дорога с современным уличным освещением, широкими тротуарами и велосипедными дорожками. Также планируется построить участок улицы Евгения Савкова (от Хрустальногорской до Косотурской), улицы Косотурской (от Евгения Савкова до Суходольской) и Суходольскую (от Хрустальногорской до Тенистой).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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