В Свердловской области ликвидировали сеть нарколабораторий и изъяли из оборота более 20 кг порошка (ФОТО)

ФСБ ликвидировала сеть нарколабораторий вблизи Первоуральска, Невьянска и села Шайдуриха. Там производили мефедрон.

«Участники межрегионального преступного сообщества организовали функционирование трех нарколабораторий и наладили работу сети курьеров в нескольких городах Свердловской области и соседних регионах. В результате оперативных мероприятий задержано пять человек, занимавшихся производством наркотического средства, и пять наркокурьеров, которые его сбывали, – сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. – В ходе обысков из незаконного оборота изъято 22 килограмма мефедрона (из них 6 кг – у курьеров), лабораторное оборудование, упаковочный материал, а также прекурсоры и химические реактивы объемом более 1000 литров, из которых задержанные планировали произвести дополнительно порядка 20 килограммов наркотиков».

Следственным подразделением УФСБ возбуждено пять уголовных дел по ч. 5 ст. 228.1 УК России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет до 20 лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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