Энергетики рассказали екатеринбуржцам о правилах безопасности и защите окружающей среды (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге прошел фестиваль «Майский экстрим», собравший не менее двух тысяч человек. К квесту «Уралсталкер» присоединились сотрудники свердловских филиалов ПАО «Т Плюс». Они организовали для школьников и студентов три зрелищных этапа «Безопасность тепла», «Вместе ярче!» и «Береги природу».

Энергетики рассказали о правилах безопасности

В Историческом сквере на открытой площадке энергетики установили автомобиль аварийной службы и продемонстрировали оборудование для устранения повреждений на теплотрассе.

На этапе «Безопасность тепла» специалисты популярно объяснили участникам квеста, как работают энергообъекты, и рассказали о правилах поведениях вблизи их. Ребятам предлагалось попробовать себя в учебном «спасении пострадавшего» с помощью специального механизма. Школьники отвечали на вопросы, откуда в домах берутся тепло и горячая вода, что представляют из себя электростанции и тепловые сети.

Во время этапа «Вместе ярче!» участникам предложили пройти викторину и ответить на пять вопросов об энергосбережении в быту: как беречь электроэнергию, тепло и горячую воду, а заодно снизить свои расходы на оплату энергоресурсов.

Самым ярким стал этап квеста «Береги природу с Т Плюс». Сказочный персонаж Капелька рассказала детям и взрослым о правильной сортировке мусора, а также о том, как важно не загрязнять водоемы и не разводить костры в лесу. Экологическая акция убедила участников, что внести вклад в энергосбережение может каждый. Например, можно минимизировать использование бумаги, если перейти с бумажных квитанций на электронные при оплате ЖКХ.

Победители и самые активные участники квеста получили сувениры и памятные подарки от энергетиков.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»