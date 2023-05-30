В Екатеринбурге начали экономить воду на мытье дорог

Екатеринбург столкнулся с нехваткой воды. Как заявил глава города Алексей Орлов, если раньше дороги мыли, то теперь их будут смачивать.

«Мы корректируем технологию содержания города. Раньше улицы серьезно мыли, а сейчас просто смачиваем, так как [требуется] большой расход воды, а у нас не очень большие запасы. Мы вынуждены приступить к перекачке с Нязепетровского водохранилища», – рассказал Алексей Орлов в интервью на ОТВ.

Между тем за май на городские улицы вылили 61 636 кубометров воды. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, как таковой нормы по использованию воды при уборке улиц нет. В среднем для мойки дорог, тротуаров, ограждений, остановочных навесов и посадочных площадок остановок общественного транспорта используется 2100 куб. м воды. Уборку стараются вести по ночам, когда ниже городской трафик.

Екатеринбург, Марина Иванова

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