Диверсанты, черные лесорубы или луч из космоса – уральцы о причинах природных пожаров (ВИДЕО)

В этом году весенний сезон ознаменовался крупными лесными пожарами. И пока одни занимаются тушением огня, другие придумывают или обсуждают различные теории его возникновения.
Почему горит лес. Версии
Одни говорят о банальных поджогах, другие распускают фейки на уровне фильмов режиссера Джорджа Лукаса. Якобы на орбите планеты Земля есть спутник, который солнечный свет собирает в пучок энергии, поджигая леса из космоса.
Мы встретились со старшим научным сотрудником лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных УрО РАН, который напомнил об очевидной причине – в большинстве природных пожаров виноват человек, неосторожно обращающийся с огнем.
Екатеринбург, Владислав Тринько
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