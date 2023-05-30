Ученые объяснили, как декрет для отцов влияет на рождаемость и отношения в семье

В России отцы практически не используют право на отпуск по уходу за ребенком – только 2% ушли в декрет в 2019 году. Специалисты УрФУ выяснили, что причина кроется не только в стереотипах и экономических причинах. Впрочем, и эти факторы имеют важное значение, рассказала руководитель исследования, профессор кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления УрФУ Анна Багирова.

«Если в декрет уходит отец, у которого зарплата выше, то потери для семьи в целом больше. Так, в декрете платят 40% от предыдущего заработка. И если, например, зарплата отца – 80 тысяч рублей, а матери – 50 тысяч, то отец в декрете будет получать 32 тысячи, а остальные 48 тысяч семья потеряет. Если в этом примере уйдет в декрет мать, то она будет получать в качестве пособия 20 тысяч, а потери для семьи составят 30 тысяч. Следовательно, экономически выгоднее, чтобы в декрет уходил менее оплачиваемый родитель. Получается, что, руководствуясь даже сугубо материальными вещами, чаще всего это и правильно делать женщине», – объяснила Багирова.

Однако исследователи нашли и другой фактор – матери сами ограничивают вовлеченность отцов. «Мы обнаружили, что мамы маленьких детей желают большего вовлечения отцов в уход и воспитание ребенка, чем этого желают сами отцы. Но интересно, что при этом мамы, мечтая о вовлечении пап в эти процессы, определяют «идеальную» отцовскую нагрузку, ограничивая «потолок» всех родительских забот, которые могли бы взять на себя мужчины, в 30%. Есть и другой не менее интересный факт: если папы хоть как-то включены в заботы о ребенке, мамы в своих оценках склонны завышать их вклад в этот общий родительский труд. Следовательно, мамы, с одной стороны, благодарны своим супругам за включенность в родительские обязанности, а с другой – каким-то образом оберегают свое материнское пространство, отводя мужчинам строго определенную и далеко не основную роль», – отметила Багирова.

При этом зарубежный опыт, который проанализировали уральские эксперты, показал, что когда отцы уходят в декрет, это положительно сказывается на семье, так как ведет к более равному разделению домашнего труда между родителями, благоприятно сказывается на карьере мам, а также косвенно способствует повышению уровня рождаемости.

Сейчас в России, по словам исследователей, население не настроено категорично к возможной трансформации сложившейся системы, когда в отпуск по уходу за ребенком уходит в основном мама. При этом они предполагают, что чтобы стимулировать отцов брать отпуск по уходу за ребенком, властям нужно ввести возможность одновременного использования части декрета обоими родителями.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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