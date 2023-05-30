Транспорт, парки, юбилей города: глава Екатеринбурга ответил на вопросы жителей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на вопросы жителей города, которые касались самых разных направлений – от общественного транспорта до празднования юбилея столицы Среднего Урала.

О транспорте

По новому муниципальному контракту Екатеринбург до конца года получит 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Такая машина может проехать не менее 20 км, не используя контактную сеть. Это позволит по-новому формировать движение этого вида транспорта. Один из таких маршрутов будет проходить из центра города в Академический район.

«Еще 2,5 года назад мало кто говорил о трамвайной ветке в Академический, о ней только мечтали. Сейчас работы идут полным ходом, к осени планируется завершить строительство линии. Очень надеемся, что к концу года мы уже поедем в Академический на трамвае. Это очень серьезно разгрузит пассажиропоток», – отметил Алексей Орлов.

О благоустройстве

«Один из наших самых крупных проектов – благоустройство набережной Исети. Очень многое уже сделано. Мы привели в порядок Исторический сквер, там сейчас новый гранит, новые лавочки, новый газон. Я очень надеюсь, что горожане будут бережно относиться к работе наших подрядных организаций. В этом году облагородим участок от улицы Ткачей вниз по течению реки до нового ЖК.

Кроме того, Екатеринбург – столичный город. Его центр не должен напоминать Анапу 90-х годов с батутами и сомнительными лотками. Сегодня была встреча с начальником городского УМВД Максимом Метелицей, мы говорили о том, что наши работники могут в присутствии сотрудников полиции закрывать несанкционированные батуты и тех, кто незаконно занимается торговлей. Бизнес должен носить согласованный характер.

Одна из проблем летом – тополиный пух. Сейчас тополя составляют более 60% от всех деревьев в городе. В основном это возрастные деревья. Есть мнение специалистов – урбанистов, экологов, – что надо постепенно менять их на клены и липы. Они чувствуют себя комфортно в нашем климате и не создают проблем людям с аллергией. Кроме того, в жаркую погоду это еще и источник пожаров», – рассказал градоначальник.

О противопожарном режиме

«Сегодня в городе установлен особый противопожарный режим. Проводится патрулирование парков, традиционных мест отдыха. Очень надеюсь, что люди относятся с понимаем, потому что профилактика в данном случае является очень важным элементом борьбы с пожарами, это лучше, чем потом бороться потом с последствиями. Посмотрите на соседнюю Курганскую область, сколько людей погибло! Это большая беда, людей не вернешь. Открытый огонь сейчас запрещено разводить везде, в том числе и в беседках с мангалами», – напомнил мэр Екатеринбурга.

О хедлайнерах юбилея города

«Мы ждем хор Турецкого. Кроме того, будет обязательно группа «Чайф», Владимир Шахрин уже подтвердил свое участие. 17 августа откроем летнюю веранду ЦПКиО с участием маэстро Валерия Гергиева. Но всех секретов пока не буду раскрывать», – сообщил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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