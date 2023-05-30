В ДТП с самокатами пострадали уже 50 екатеринбуржцев

С начала года в Екатеринбурге произошло 76 ДТП с участием самокатов, 50 человек получили травмы.

Об этом рассказал на пресс-конференции врио начальника ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Сергей Козлов. По его словам, в сравнении с прошлым годом число самих кикшеринговых самокатов выросло примерно вдвое. Сейчас в городе работают три оператора, у которых в общей сложности около 10 тысяч единиц этого вида транспорта.

Сергей Козлов также напомнил, что дети до 7 лет могут ездить на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности только в сопровождении родителей и по тротуарам, с 7 до 14 – можно без родителей, но тоже только в пешеходной зоне. Подростки старше 14 лет могут выезжать на проезжую часть, но только там, где нет велодорожек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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