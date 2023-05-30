С начала года на дорогах Екатеринбурга получили травмы 42 ребенка

С начала 2023 года в Екатеринбурге случилось 40 ДТП с участием детей. 42 ребенка пострадали, погибших, к счастью, нет.

Об этом рассказал на пресс-конференции врио начальника городского ОГИБДД Сергей Козлов. По его словам, за аналогичный период 2022 года дети попали в 36 аварий. Чаще всего беда случается, когда родители не используют в автомобилях специальные детские кресла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»