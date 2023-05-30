Родилась в рубашке. В Екатеринбурге девочку едва не убило окном, слетевшим с 12-го этажа (ВИДЕО)

В Екатеринбурге окно упало с 12-го этажа и едва не убило девочку, которая проезжала мимо на самокате. Инцидент случился накануне возле дома на Донбасской, 21. На кадрах видно, как через мгновение на место, где была школьница, падает окно.

Девочку чуть не убило упавшим окном

В УК «Альтернатива-Север» (компания обслуживает дом) сообщили «Новому Дню», что обращений от жителей по данному инциденту не поступало. Информации о пострадавших нет.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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