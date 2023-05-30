Уникальный робот-диагност проверяет трубы в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании, входящей в состав ПАО «Т Плюс», приступили к летней проверке состояния теплосетей. Для диагностики энергетики используют специального робота, который сканирует внутреннюю поверхность труб и выявляет малейшие повреждения. Сегодня такие работы проводились на участке тепломагистрали М-21 на перекрестке улиц Вайнера и Попова.

Робот-диагност проверяет трубы

«В трубопроводе вырезается операционное окно, туда опускается робот. На оборудовании установлены камера и датчики, которые определяют толщину стенки трубы. Робот сканирует металл с помощью магнитного поля, результаты выводятся на экран компьютера. Затем проводится анализ этой информации, формируется отчет, и уже на его основе принимается решение о ремонте или замене трубы. Диагностика проводится на сетях, которые труднодоступны для ремонта. Как правило, такие сети находятся под проезжей частью, трамвайными линиями и железнодорожными путями», – рассказал «Новому Дню» заместитель начальника района тепловых сетей ЕТК Артем Копыл.

За один день робот-диагност может пройти 300-400 метров внутри трубы. В 2023 году энергетики запланировали проверить 9 километров труб, из них 3,5 километра было обследовано в мае.

На первый взгляд, управлять роботом-диагностом довольно легко. Но на самом деле оборудование требует к себе внимательного отношения. «Нужно учитывать много показателей, прежде чем просто стартовать. Для того, чтобы научиться управлять роботом, требуется две недели. А затем нужно нарабатывать опыт», – отметил ведущий инженер службы диагностики ЕТК Алексей Вольхин.

Робот для диагностики теплосетей – полностью российская разработка. На службе Свердловского филиала «Т Плюс» оборудование находится с 2017 года. Специалисты отмечают, что многолетнее использование комплекса подтверждает его 100-процентную эффективность. После точной диагностики и ремонта срок службы теплосетей продлевается на 15-20 лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Владислав Тринько

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