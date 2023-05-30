От укусов клещей в Свердловской области пострадали более 11 тысяч человек

К 30 мая в Свердловской области от укусов клещей пострадали 11 146 человек, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2022 года. Среди пострадавших – 2289 детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случаи нападения клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях Свердловской области. Они особенно активны в следующих территориях: Байкаловский МР, Слободо-Туринский МР, Пышминский ГО, Рефтинский ГО, Ирбитский МО, Тугулымский ГО, Талицкий ГО, Алапаевский район, ГО Карпинск, Новолялинский ГО, ГО Дегтярск, Верхнесалдинский ГО, Асбестовский ГО, Ачитский ГО, город Алапаевск.

В Екатеринбурге клещи покусали 3139 человек, в том числе 369 детей. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 29 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 111 человек. Акарицидная обработка территорий почти завершена. Из запланированных 11 336 гектаров обработано уже 10 912,7 га.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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