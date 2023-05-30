В Екатеринбурге увеличивают бюджет на тушение пожаров

Администрация Екатеринбурга планирует увеличить расходы на защиту от природных пожаров. В городском бюджете дополнительно закладывают 8,9 миллиона рублей на противопожарные меры. Корректировку казны сегодня одобрила комиссия по безопасности городской думы.

Как сообщила начальник финансового департамента мэрии, дополнительные средства будут направлены на закупку пожарных гидрантов (+2,1 млн. рублей), передвижных дизельных электростанций (+1,7 млн. рублей), пожарно-технического оборудования (+ 1,8 млн. рублей), а также компенсация затрат ДЭУ на подвоз воды (+0,7 млн. рублей). Еще 2,3 млн. рублей пойдут на оплату труда сотрудников Единой диспетчерской службы. «Отсутствие воды в отдаленных городских территориях – ключевая проблема при тушении пожаров. Поэтому совместно с Водоканалом мы в этом году планируем протестировать и запустить первые автономные наружные источники водоснабжения от скважин. Поэтому нужны электрогенераторы. Плюс мы заложили компенсацию ДЭУ для подвоза воды в отдаленные территории, эта мера помогает быстрее тушить пожар. Меры принимаются, и мы надеемся обойтись без чрезвычайных ситуаций на территории Екатеринбурга в пожароопасный период», – прокомментировал председатель комитета административных органов Евгений Клюжин.

Общие расходы бюджета на раздел «Защита населения и территорий от ЧС» в 2023 году составят 146 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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