В Екатеринбурге отремонтируют 21 пункт участковых полиции

Власти Екатеринбурга в этом году профинансируют ремонт пунктов участковых полиции. Как сообщила начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева, на эти цели будет направлено 15,5 миллионов рублей. Часть средств поступила из областного бюджета.

«В рамках антитеррористических мероприятий в городе было отремонтировано 23 из 89 помещений участковых полиции, находящихся в муниципальной собственности. Но затем из-за ковида финансирование было приостановлено. В этом году мы повторно вернулись к этому вопросу и получили подтверждение от области на софинансирование в соотношении 50 на 50. Поэтому в этом году планируем до ноября отремонтировать еще 21 опорный пункт», – рассказал председатель комитета административных органов Евгений Клюжин. По словам чиновника, работа по приведению в порядок опорных пунктов полиции продолжится и в 2024 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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