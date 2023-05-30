За 5 лет на пермской трассе погибли 145 человек

Сегодня начальник свердловского УГИБДД Алексей Спиридонов и директор «Уралуправтодора» Андрей Жуков вместе с подрядчиками проинспектировали трасу «Пермь – Екатеринбург».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, за последние пять лет на этой дороге было зарегистрировано 400 ДТП, в которых 145 человек погибли и 590 получили травмы. Главными причинами смертельных ДТП из года в год является выезд на встречную полосу и нарушение скоростного режима. УГИБДД неоднократно предлагало разделить поток транспортных средств ограничительными барьерами. Сейчас такие работы ведутся.

Инспекторы обследовали несколько участков трассы: 331-й км, где ранее погибли 5 человек, 325-й км – где ведется строительство дорожной развязки, 319-й км – где погибли 3 человека, один из которых ребенок, 285-й км – где ведется строительство дорожной развязки по пути в Нижние Серги и на 184-185-м км – где ранее погибли 4 человека.

Екатеринбург, Пермь, Елена Владимирова

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