Путин включил полпреда Якушева в состав Военно-промышленной комиссии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании президиума коллегии Военно-промышленной комиссии. Как следует из документа, решение принято для усовершенствования работы ВПК. В состав комиссии также включены полномочные представители президента РФ: Александр Гуцан в Северо-Западном федеральном округе, Игорь Комаров в Приволжском Федеральном округе, Анатолий Серышев в Сибирском федеральном округе, Юрий Трутнев в Дальневосточном федеральном округе, Владимир Устинов в Южном федеральном округе, Юрий Чайка в Северо-Кавказском федеральном округе, Игорь Щеголев в Центральном федеральном округе, Владимир Якушев в Уральском федеральном округе.

Согласно указу, полпреды президента РФ должны обеспечивать координацию деятельности госорганов разных уровней «по решению задач, связанных с реализацией инвестиционных проектов по обеспечению производства образцов вооружения, военной, специальной техники, вещевого имущества и экипировки, оказанием содействия организациям оборонно-промышленного комплекса в привлечении трудовых ресурсов и повышением уровня социальных гарантий работников таких организаций».

Политолог Илья Ананьев отметил, что включение полпредов в состав комиссии начали трактовать как усиление их политической роли. «Институт полпредов президента до сегодняшнего дня остается одним из самых «не проявленных» для общественного мнения, продолжая «катиться» по старым рельсам установок администрации президента по приоритету «кабинетной» наблюдательной работы. Фактически, он понятен только губернаторам – наставники президента в режиме 24/7 контролируют глав регионов и их территории, абсорбируя выводы в Кремль. Путин своим указом целенаправленно вовлекает своих «наместников» в реалии военной политической повестки, скрыто, делая акценты на более активной публичной позиции полпредов через ВПК. Не стал бы определять это термином «усиления», больше – про «груз», – написал политолог в своем telegram-канале.

Москва, Ангелина Сергеева

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