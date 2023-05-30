«Не брат ты мне…». Уральцев возмутило граффити с Бодровым

В Каменске-Уральском появилось новое граффити с изображением актера Сергея Бодрова в образе Данилы Багрова из фильма «Брат». Несмотря на популярность как персонажа, так и исполнителя роли среди россиян, новый стрит-арт вызвал, в основном, возмущение у уральцев.

Многие пользователи соцсетей отметили, что на граффити Бодров не похож сам на себя. «Не брат ты мне», – цитирует фильм Елена Романова. «Вот интересно, кто дал разрешение на это? Художник от слово худо, кто за такое безобразие отвечать будет? Раньше какие-то художественные советы были, сейчас просто жуть. Вывертыши какие-то», – пишет Любовь Пермякова. «Закрасить и не позориться, тем более, выставляя сие творение на всеобщее обозрение, рекламируя его», – требует Алексей Василич. «Это просто он от нетфликс, с эффектом негра», – иронизирует Леша Булыгин.

Граффити в парке «Космос» выполнил местный стритарт-художник Владимир Костромин. Он пояснил «Новому Дню», что сегодня доработал изображение.

Фото Владимира Костромина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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