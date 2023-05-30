«У меня нет задачи снять Шойгу»: глава ЧВК «Вагнер» Пригожин выступил в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В Екатеринбург сегодня приехал бизнесмен Евгений Пригожин, известный по участию в СВО на Украине. Он проводит презентацию проекта «ЧВК Вагнер. Второй фронт» в центре по набору бойцов на базе спортивного клуба «Альфа».

На встрече с журналистами Пригожин высказал мнение, должны ли сотрудники правоохранительных органов участвовать в специальной военной операции, а также прокомментировал конфликт с Минобороны РФ. Другие заявления бизнесмена можно посмотреть в нашем видео.

Пригожин о второй волне мобилизации, Шойгу и атаках БПЛА

Екатеринбург, Влад Тринько, Екатерина Норсеева

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