Каждый пятый родитель не знает, с кем оставить детей летом

Примерно 20% родителей до сих пор не определились, где и с кем их дети проведут летние каникулы. Остальные надеются на бабушек, дедушек и лагеря.

По данным опроса, проведенного специалистами «Зарплаты.ру», самый популярный ответ – отправить ребенка к бабушкам, дедушкам и другим родственникам (54% опрошенных). На втором месте по популярности – детские лагеря (43%). На детские сады рассчитывают 23%, на летние площадки при школе – 10%. Около 8% детей будут сидеть дома одни, 3% – с родителями, работающими на удаленке. Отметим, что участники опроса могли выбрать сразу несколько вариантов.

Приводить на работу детей разрешено у 38% респондентов. Из них 29% делают это примерно раз в месяц, 12% несколько раз в неделю, 6% раз в неделю, а остальные либо реже, чем раз в месяц, либо совсем не водят.

При этом 57% сказали, что их коллеги положительно относятся к детям на работе и приветствуют их визиты, а 40% относятся нейтрально. Недовольны детьми коллег только 3%.

Начальство в тех компаниях, где визиты детей на работу разрешены, также относится к детям в основном либо положительно (53%), либо нейтрально (35%), а 12% начальников не приветствуют нахождение детей на территории организации.

Помогают организовать летний досуг детей 46% свердловских компаний. По большей части эта помощь заключается в бесплатных или льготных путевках в детские лагеря и санатории (62%), в 38% организаций родителям выделяют некоторую сумму специально на детский отдых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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