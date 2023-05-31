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Среда, 31 мая 2023, 09:26 мск

Новости Екатеринбург

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На Среднем Урале горит почти два десятка участков леса

В Свердловской области за последние сутки потушили 15 лесных пожаров, в том числе близ Алапаевска, Березовского, в Первоуральске, под Екатеринбургом и в Талицком районе. Горит еще 19 участков леса общей площадью 3,8 тысячи гектаров.

«Более 850 специалистов ведут борьбу с природными пожарами в Свердловской области – это сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, арендаторы. В тушении огня задействовано свыше 130 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация», – добавили в департаменте информполитики губернатора.

Екатеринбург, Марина Иванова

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