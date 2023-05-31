В Свердловской области стали чаще курить девочки-школьницы

В Свердловской области постепенно снижается количество курящих: в 2016 году курили 60% мужчин и 22% женщин. Теперь курят около 50% мужчин и 14,5% женщин. Но на этом фоне заметна и другая опасная тенденция – в школах все чаще закуривают девочки, выравнивается количество потребителей никотина среди девочек и мальчиков.

Как рассказали сегодня на пресс-конференции специалист по научно-методической работе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, к.м.н. Ольга Андриянова, в регионе курят 15% подростков: 17% мальчиков и 13% девочек. И среди старшеклассников постепенно выравнивается количество курящих парней и девушек, что особо беспокоит медиков.

Как отметила эксперт, по итогам проводившегося опроса оказалось, что 21% курящих женщин курят в присутствии несовершеннолетних детей, а это не только влияние продуктов горения на ребенка, но еще и формирование поведенческих моментов, ребенку в такой среде легче будет самому закурить. Как курящие отцы влияют на здоровье и поведение детей, она не уточнила.

Среди студентов курящих – 28 %, и многие из них попробовали сигареты еще в школе и уже знакомы и с альтернативными вариантами курения. Проводился интернет-опрос, который показал: среди тех, кто использует вейпы, 30% заодно являются и курильщиками обычных сигарет. Многие переходят на электронные виды сигарет, желая бросить курить, но в итоге приобретают другую вредную привычку. 28% опрошенных считают электронные сигареты безвредными.

По словам заведующей отделением аллергологии и иммунологии Свердловской областной клинической больницы № 1, к.м.н. Натальи Пономаревой, опасны любые ингаляционные способы доставки табака, будь то вейп или кальян. В целом же у курильщиков диагностируют ХОБЛ, бронхиальную астму. Кроме бронха-легочной системы поражаются другие органы. Медик уточнила, что из-за курения бывают атеросклероз сосудов сердца, ишемическая болезнь, инфаркты, кровоизлияния в мозг, желудочно-кишечные заболевания, часто есть язвы и гастриты, сахарный диабет в последнее время тоже связывают с курением. Есть риски пассивного курения. Например, у женщины, проживающей рядом с курящим мужем, то возрастает риск онкологии бронхолегочной системы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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