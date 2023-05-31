Синоптики: после аномальной жары начнутся экстремальные явления (ВИДЕО)

В Свердловской области установилась аномально жаркая и засушливая погода. «Антициклон создает погоду без осадков при слабом ветре, и он был очень стационарен, не двигался. В смежных районах наблюдались осадки, там была область циклона, и было прохладнее. Сейчас эта ситуация начинает меняться. Местами уже идут кратковременные дожди и грозы. Завтра на территории области пройдут не очень интенсивные осадки. Это такая первая проба. Медленно, но приближается к нам фронт», – сказала главный синоптик уральского метеобюро Галина Шепоренко.

Экстремальное начало лета на Урале

Уже на следующей неделе температура приблизится к норме, но смена погоды не будет мягкой. Ожидаются экстремальные явления. «Будет нагнетаться ситуация обострения контрастов – идет прохладный воздух с Европейской части и одновременно продвигается теплый воздух из Средней Азии. С 3 по 5 июня опасная ситуация. Смена характера погоды чревата тем, что могут быть сильные ливни, с градом, грозой, шквалистым ветром. Так что не исключены такие экстремальные явления», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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