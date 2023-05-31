В Свердловской области 1 июня ожидается сильный ветер

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о сильном ветре. По данным МЧС, 1 июня ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Спасатели напоминают, что в регионе установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить открытый огонь.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции», – сообщили в ведомстве.

Пешеходам на улице следует держаться подальше от легких построек, строящихся зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи. Автомобилистам лучше не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды – крытая парковка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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