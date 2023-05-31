В главном выставочнике Свердловской области внезапно сменилось руководство

Директор междунарожного выставочного центра «Екатеринбург Экспо» Игорь Данилов покинул свой пост. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив такой поступок негативными слухами.

«Сегодня я принял решение покинуть ЭКСПО. Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабиллизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал, – написал Данилов на своей странице «ВКонтакте». – Чтобы дать команде выставочного центра возможность спокойно подготовиться к проведению таких значимых мероприятий как Иннопром и МФУС, я принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть должность».

Временно испольняющей обязанности генерального директора назначена Наталья Варламова, которая до этого была операционным директором выставочного центра.

Добавим, что Данилов занимал свой пост с 2016 года.

Для справки: на прошлой неделе силовики провели обыск и выемку документов, имеющих отношение к деятельности главного уральского выставочного центра.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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