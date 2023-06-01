Мужчину на электросамокате насмерть сбила иномарка (ФОТО)

В Екатеринбурге погиб мужчина на самокате, который нарушил правила дорожного движения при пересечении пешеходного перехода.

Как сообщили в ОГИБДД города, накануне вечером на перекрестке улиц Ткачей и Машинной автомобиль «Хендай Солярис» сбил мужчину 1986 г.р., который пересекал проезжую часть на электросамокате, не спешившись, на красный сигнал светофора. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Автомашиной «Хендай Солярис» управляла 46-летняя женщина со стажем вождения 10 лет. Она пояснила, что ехала на зеленый свет, когда слева из-за стоящих машин неожиданно выехал мужчина на электросамокате.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что лица, управляющие СИМ, являются участниками дорожного движения и при передвижении должны руководствоваться требованиям ПДД и строго соблюдать их. Особое внимание автоинспекторы акцентируют на соблюдение сигналов светофора, а также о необходимости спешиться, убедиться в своей безопасности и только тогда осуществлять переход», – подчеркнули в ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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