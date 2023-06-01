Площадь пожаров за сутки увеличилась на 1300 га

В Свердловской области продолжают действовать 22 пожара на общей площади 5089 га, что почти на 1300 га больше, чем было сутки назад.

По данным департамента информполитики губернатора, за день огнеборцы потушили семь пожаров на площади 153 га: в Асбесте, Алапаевске, Сысерти, Тугулыме.

Самая большая площадь пожаров сейчас в Гаринском городском округе – почти 3000 га. Здесь работает самолет Бе-200 и десант Авиалесоохраны. В Сосьве горит 1260 га леса. Остальные пожары существенно меньше.

Борьбу с огнем в уральских лесах ведут около 800 человек и более 120 единиц спецтехники, задействована спецавиация.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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